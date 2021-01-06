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AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li Girgin’den Pınar’ın babasına suç duyurusu

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CHP’li Girgin’den Pınar’ın babasına suç duyurusu
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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak “Davadan vazgeç” dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi. Tozun, "’İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır" dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak "Davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu öne sürmüştü.

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