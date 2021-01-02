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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li Girgin için son kararı MYK verecek

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’li Girgin için son kararı MYK verecek
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Muğla'da vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’in, kendisini arayıp davadan vazgeçmesini isteyen CHP’li ismin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söylemesinin ardından gözler CHP’ye çevrildi.

Konuyu araştıran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz olayı bütün sorumluluğu ile Genel Başkanımızın ve Merkez Yönetim Kurulumuzun (MYK) bilgisine sunacağız ve bunun üzerine bir karar verilecek” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla konuyu tüm boyutlarıyla araştıran Özel, yürütülen çalışmanın detaylarını Hürriyet ile paylaştı: “Operatör kayıtlarını istedik. Cenazenin ertesi günü bir iki dakikalık bir görüşme kaydı var. Bakıldığında Girgin’in daha dava açılmadan görüştüğünü gördük. Farklı bir telefondan arama yapılmış olma ihtimaline karşı, avukattan bahse konu telefon numarasını istedik. Bize, Girgin’in şahsi telefon numarasını verdiler. O günden bugüne çok fazla değişen bir şey yok.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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