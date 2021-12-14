'CHP'li Gaytancıoğlu'na şantaj' davasında yargılanan çifte hapis kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muskın tek tweeti yetti Dogecoin yüzde 40 yükseldiMusk'ın tek tweeti yetti! Dogecoin yüzde 40 yükseldi#Dogecoin
Yanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı Yüzbinlerce dolar uçtuYanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı! Yüzbinlerce dolar uçtu#Nft
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
ABDyi çıldırtacak hamle 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...ABD'yi çıldırtacak hamle! 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...#Güney Kore
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Korona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü DSÖ ekip gönderdiKorona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi#DSÖ
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldıHarry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı#Meghan Markle
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
HABERLERGündem Haberleri

'CHP'li Gaytancıoğlu'na şantaj' davasında yargılanan çifte hapis kararı

#Tekirdağ#Okan Gaytancıoğlu#Şantaj
CHPli Gaytancıoğluna şantaj davasında yargılanan çifte hapis kararı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptıkları iddiasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle haklarında dava açılan Özlem Feraye- Ömer Önder çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Özlem Feraye Önder'e 1 yıl 15 gün, Ömer Önder'e de 10 ay hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 24 Temmuz 2019'da Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisine şantaj yaptıkları gerekçesiyle Özlem Feraye Önder ve eşi Ömer Önder'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında çift hakkında 'cinsel içerikli görüntüler üzerinden milletvekiline şantaj yapma' suçlamasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşması bugün Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ömer Önder, avukatı Cumali Pehlivan ve Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk'in katıldığı duruşmada Özlem Feraye Önder ise raporlu olduğu için yer almadı. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz yargılanan sanıklar Özlem Feraye Önder'e 1 yıl 15 gün, Ömer Önder'e ise 10 ay hapis cezası verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Okan Gaytancıoğlu#Şantaj

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022