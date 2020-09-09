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CHP’li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.
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