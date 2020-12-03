CHP’li eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Törene Çetinkaya’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Çetinkaya, Erzincan’da 1929 yılında doğdu. İnşaat mühendisi olan Çetinkaya, Erzincan Bayındırlık İl Müdürü olarak görev yaptı. 14. ve 15. dönemlerde CHP’den Erzincan milletvekili olarak TBMM’ye giren Çetinkaya, evli ve iki çocuk babasıydı. Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA