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CHP'li eski vekil Mehmet Tüm'e 'Cumhurbaşkanına hararetten' hapis cezası

#Mehmet Tüm#Hapis#CHP
CHPli eski vekil Mehmet Tüme Cumhurbaşkanına hararetten hapis cezası

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı Bursa 2. Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tüm sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'deki duruşmada beraat etmeme rağmen bugünkü davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım. Hukuki değil, keyfi verilen siyasi kararlar bizi mücadelemizden alıkoyamaz. Daha kararlı bir şekilde güçlünün değil haklının yanında olmaya devam edeceğim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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#Mehmet Tüm#Hapis#CHP

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