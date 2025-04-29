CHP’li eski başkanlara DHKP/C’ye destekten hapis talebi

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Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında ‘terörizme finansman sağlamak’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu öne sürülmüştü. 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri iddia edilmişti. İddialar üzerine, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ‘mağdur’, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.