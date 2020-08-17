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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

CHP'li Eren Erdem'in evine giren hırsızlar yakalandı

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CHP'li Eren Erdem'in evine giren hırsızlar yakalandı
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CHP Parti Meclisi üyesi, eski milletvekili Eren Erdem'in Kadıköy'de evine girerek hırsızlık yapan 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay yerine geliş ve gidiş anları ile birinin çaldığı ve koluna taktığı saati incelediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eren Erdem'in Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki evinde 9 Ağustos tarihinde hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Şüphelilerin evde bulunan 3 bin dolar değerinde kol saati, 1 adet cep telefonu 2 bin dolar değerinde yüzük ve 4 bin 200 lira nakit para, banka ve kimlik kartlarını çaldıkları bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayına karışan 1'i kadın 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelileri 12 Ağustos tarihinde adreslerinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Vedat B. (37), Ahmet B.(30) ve Zeynep A'nın.(28), 3 ayrı evden daha hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin önceden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1'i kadın 3 şüphelinin olay yerine yürüyerek gelmeleri, daha sonra bir bank üzerine oturdukları sırada, birinin çaldığı kol saatini elinde incelemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

CHPli Eren Erdemin evine giren hırsızlar yakalandı

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