CHP'li Erdem: Milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesinde mutabakat sağladık

Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erdem, sosyal medyadaki çalışmaların temelinin, doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif mücadele etmek olacağını söyledi. Erdem, "Kamuoyumuzun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkımızın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını etkin ve interaktif biçimde kullanacağız" diye konuştu.

Erdem, milletvekili olduğu dönemde ön seçim sonucu aday gösterilip seçildiğini belirterek, ittifak sisteminin doğurduğu zaruri şartlar göze alınarak 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde ön seçimlerin uygulanmadığını söyledi. Geçmişte, ön seçim tartışmaları yaşandığında bu hususta tüzük kurultayı için bayraktarlık yaptığını söyleyen belirten Erdem, MYK'da bundan sonra milletvekili adaylarının ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış bulunduklarını belirtti. Erdem, "MYK'mızın ilk ve önemli kararlarından biri budur. Parti Sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri bu olacaktır. CHP emektarlarının bunu heyecanla beklediğini biliyorum. CHP örgütlerine, emekçilerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Medyada CHP'ye yönelik eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Erdem, "Biz, her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum; önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarı elde edebilmek için yapılan her eleştiriyi dikkatle masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.