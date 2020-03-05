CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atmıştı! AK Partili vekilin eli kırıldı
Meclis'te dün yaşanan kavgada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın elinde kırık oluştu.
Kavganın ardından hastaneye kaldırılan Yıldız’ın sağ elinde üç parçalı kırık meydana geldiği saptandı. Yakın çevresi, Yıldız’ın kırılan elinden ameliyat edildiği bilgisini verdi.
Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine karşılık verirken kullandığı ifadeler dün Meclis Genel Kurulu’nda kavgaya yol açmıştı. AK Partililer ile CHP’liler arasındaki kavga sırasında Yıldız da Özkoç’u yumruklamıştı.
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