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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

CHP'li Engin Özkoç: Macron haddini bilmeli

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CHP'li Engin Özkoç: Macron haddini bilmeli
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" dedi.

CHP'li Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Özkoç, Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini asla kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek, "Herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklama ile Türkiye açısından kesinlikle kabul edilmeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üslup ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorunun diplomasi masasında çözülmesi gerekir. Macron ve Fransa gölge etmemelidir" ifadelerini kullandı.

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