CHP’li Engin Altay: Çekilmesini bilmek lazım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ardından istifalarını sunan MYK üyeleri ile genel merkezde bir araya gelmişti. Ardından Kılıçdaroğlu, yeni MYK üyelerini belirledi. Daha önce 18 kişiden oluşan MYK'nın yeni listesinde 15 kişi yer aldı. Eski MYK üyelerinden Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik yeni MYK'da da yer aldı.

ENGİN ALTAY: ÇEKİLMESİNİ BİLMEK LAZIM

Seçim sonrası olağan kurultayını sonbaharda yapmayı planlayan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakacak mı diye merak edilirken parti içinden dikkat çeken çıkışlar geliyor.

28. dönemde de milletvekili olarak görev yapacak olan Engin Altay CHP grup başkanvekilliğine aday olmadı. İsmail Saymaz’a konuşan Engin Altay bu kararını, ‘Çekilmeyi bilmek lazım’ diyerek açıkladı. ‘Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşlarım kenarda durmasını lazım diye düşünürüm.‘ diyen Altay kendisinden başka çekilen kimsenin olmadığını söyledi.

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Altay ‘çekilme’ sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi sorusuna, 'Şimdi o gün değil. Kemal beyin tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım.‘ diye yanıtladı. Engin Altay ayrıca CHP’nin ciddi bir iç muhasebe yapması gerektiğini söyledi. Değişen CHP MYK’nın yeterli olmadığı konusunda eleştiride bulundu. ‘Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz.’ diye sordu.

YILMAZ ATEŞ: YENİLGİNİN FATURASINI GENEL BAŞKAN ÖDEMELİ

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş tarafından yapılan açıklamada ise, ‘Yenilginin faturasını genel başkan ödemeli. Kurultaya ve 2024 yerel seçimlerine Kılıçdaroğlu ile gidilmesi daha büyük bir yenilgi getirecektir. Arabayı devirenler artık kenara çekilmeli, "Dost olarak söylediklerimiz, arabayı devirenlere acı gelebilir ama sayın Kılıçdaroğlu ve bu politikalarla gidilen her seçim bugünden kayıptır.’ dedi.