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CHP’li Emir: ‘Öldür’den ‘topla’ya

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#TEKLİF Meclis Genel Kurul#Murat Emir#CHP
CHP’li Emir: ‘Öldür’den ‘topla’ya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

TEKLİF Meclis Genel Kurul gündemine gelirken gözler, yasa teklifi için başta, “belediyelerimiz uygulamayacak” diyen CHP’nin alacağı tutuma çevrildi.

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ‘ilk halinde ‘topla, öldür’ diyen teklifin şimdi sadece ‘topla’ dediğini’ belirterek, “Peki, toplanacak milyonlarca hayvan için barınak imkânı var mı? Çok dar bir alanda sıkışmaları da ölümlerine yol açacak, bu kabul edilebilir mi? Kanunu çıkaranlar bunun alt yapısını da düşünmek zorunda değil mi?” diyerek, Hürriyet’e özetle şu değerlendirmede bulundu:

“Teklif metninde veterinerlik yasasına atıf yapılan değişiklikle, toplanan hayvanların ‘ötanazi’ adı altında öldürülmeleri daha dar bir kritere bağlandı. Teklifin komisyondan çıktığı haliyle, hasta ve saldırgan hayvanların ötanazi yoluyla öldürüleceği, diğerlerinin öldürülmeyeceği durumu söz konusu şu anda. Biz, yasanın bu haliyle de çıkmaması için direnmeye devam edeceğiz. Çünkü hayvanların öngörülen kısa süre için de olsa barınaklarda toplanması imkânı yok. Toplandıktan sonra bir yerde istiflenmeleri yine hastalık ve ölüme neden olacaktır.”

 

 
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#TEKLİF Meclis Genel Kurul#Murat Emir#CHP

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