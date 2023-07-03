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CHP’li Çakırözer’den Can Atalay’a ziyaret

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#TİP#Can Atalay#Utku Çakırözer
CHP’li Çakırözer’den Can Atalay’a ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kurban Bayramı’nın son gününde Marmara Cezaevi’nde Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti.

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14 Mayıs’ta Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ile Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret eden Çakırözer, 2 bin 70 gündür cezaevinde tutulan işinsanı Osman Kavala ile de görüştü. Çakırözer, ziyaretlerinin ardından Atalay ile Altınay ve Kahraman’ın mesajlarını kamuoyu ile paylaştı. Atalay, Çakırözer aracılığıyla görderdiği mesajında, 46 gündür millet iradesinin gasp edildiğini söyledi.

Çakırözer de “14 Mayıs seçimlerinde halkın iradesiyle milletvekili seçilen Can Atalay tam 46 gündür görevine başlayamadı. Yine Hakan Altınay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater 432 gündür haksız, hukuksuz cezaevinde. Gazeteci Merdan Yanardağ bayramda cezaevine konuldu. Onların cezaevinde tutulduğu her gün büyük bir hukuksuzluktur” dedi.

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#TİP#Can Atalay#Utku Çakırözer

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