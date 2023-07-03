CHP’li Çakırözer’den Can Atalay’a ziyaret

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14 Mayıs’ta Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ile Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret eden Çakırözer, 2 bin 70 gündür cezaevinde tutulan işinsanı Osman Kavala ile de görüştü. Çakırözer, ziyaretlerinin ardından Atalay ile Altınay ve Kahraman’ın mesajlarını kamuoyu ile paylaştı. Atalay, Çakırözer aracılığıyla görderdiği mesajında, 46 gündür millet iradesinin gasp edildiğini söyledi.

Çakırözer de “14 Mayıs seçimlerinde halkın iradesiyle milletvekili seçilen Can Atalay tam 46 gündür görevine başlayamadı. Yine Hakan Altınay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater 432 gündür haksız, hukuksuz cezaevinde. Gazeteci Merdan Yanardağ bayramda cezaevine konuldu. Onların cezaevinde tutulduğu her gün büyük bir hukuksuzluktur” dedi.