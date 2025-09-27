×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP'li bir Belediye Başkanı daha istifa etti! İstifa nedenini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Belediye Başkanı#İstifa
CHPli bir Belediye Başkanı daha istifa etti İstifa nedenini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 17:11

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Son yerel seçimde CHP'den Aksu Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım, partisinden istifa etti. 2004- 2009 yılları arasında AK Parti'den Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yapan, 2009-2014 yıllarında MHP'den Aksu'nun ilk ilçe Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, geçen yılki yerel seçimde CHP'den aday oldu ve bir dönem boşluğun ardından yeniden Aksu Belediye Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası İsa Yıldırım, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"Bu başarı hem CHP’lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir" diyen Yıldırım, seçimden sonra parti içinde yaşanan sorunların kendisini istifa noktasına getirdiğini belirtti.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı... İşte AK Partiye katılan yeni isimlerCumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı... İşte AK Parti'ye katılan yeni isimlerHaberi görüntüle

'ORTAK EMEĞİN ESERİ'

2024 yerel seçimlerinde Aksu'da tarih yazdıklarını belirten Yıldırım, "CHP'nin inançlı kadrolarıyla, ülkücü ve muhafazakar hemşerilerimizin desteğini bir araya getirerek yüzde 55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildim. Bu başarı hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir. Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık.

Haberin Devamı

Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" dedi.

Gözden KaçmasınCHPden istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Partiye katıldı Alnım ak, başım dikCHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı! 'Alnım ak, başım dik'Haberi görüntüle

'KABUL EDİLEMEZ'

Dün yapılan ve Hamza Erdem'in yeniden İlçe Başkanı seçildiği kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "İlçe Başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat İlçe Başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

CHPli bir Belediye Başkanı daha istifa etti İstifa nedenini açıkladı
'YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDİYORUM'

Kongre sonrasında telefonlarının susmadığını dile getiren İsa Yıldırım, "Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız, 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik. Unutmamalıdır ki; Aksu'da Belediye Başkanı olarak seçilmemizdeki başarı CHP'lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır. Bizim tek gündemimiz Aksu'ya hizmettir. Hiçbir güç bizi Aksu'ya hizmetten alıkoyamayacaktır. İlçe Başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum" dedi.

Gözden KaçmasınBeykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel CHPden istifa ettiBeykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel CHP'den istifa ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Belediye Başkanı#İstifa

BAKMADAN GEÇME!