CHP'li Berhan Şimşek'ten CNN Türk'te önemli açıklamalar: CHP artık İmamoğlu Holding

CHP'li Berhan Şimşek, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ADAY OLMAYAYIM DİYE İHRACIM İSTENDİ"

68/B bendine göre ihraç talebi tebligatı geldi bana bundan 15 gün önce. 21. olağanüstü kurultayda Özgür Özel'e karşı aday oldu. 92 imzayı buldum geldim ve beni aday yapmadılar 10 dakika geç kaldığım için. Yapılanların yanlış olduğunu anlatacaktım fakat 10 dakika geç kaldığımız için müsaade edilmedi. Gecikmemin nedeni Genel Başkan konuşuyordu ayıp olmasın diye bekledim. Asıl benim ihraç gerekçem dışarıda yaptığım konuşma oldu. 15-16 Eylül'de tüzüğün 68/B bendine göre ihraç talebinde bulunuluyor. 'Berhan Şimşek hiçbir yerde aday olamasın' diye bu yapılıyor. Bu madde de başka partiyi övmek, kendi partisini karalamak ve küçük düşürmek olarak biliniyor. Bunların hiçbiri yok. Tamamen aday olmayayım diye bunlar yapılıyor. Ben aday olsaydım başıma gelecekler belliydi. "Dur sana ihraç talebi var" denecekti.

"CHP İMAMOĞLU HOLDİNG, CEO'SU ÖZGÜR ÖZEL"

Sayın Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor. Burası artık holding. İmamoğlu Holding. CEO'su Özgür Özel. Posta güvercinliği, çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Silivri'ye giriyor, Ekrem Bey'in dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Ekrem Bey belirleyici.

"CHP'NİN DNA'SINI BOZDULAR"

İhsan Azizler'in, Ertan Yıldızlar'ın, Murat Gül İbrahimoğulları'nın, bunların ablukası altında parti. Bu partinin DNA'sını bozdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ilişkiler olmazdı. Ben İstanbul İl Başkanlığı yapmışım, bir tek imar tadili yaptırmamışım ben. Ve bütün bu suçları getiriyorlar, nasıl bana yıkıyorlarsa Sayın Kılıçdaroğlu'na yıkıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu için ne diyorlar? "Savcı telefon açmış Sayın Kılıçdaroğlu'na, demiş ki gelin ifade verin ve deyin ki ben hiçbir şey görmedim, etmedim, biz bu davayı iptal edelim." Bunu yazan gazeteci hukuku da bilmiyor. Çünkü bu şaibeli kurultayla ilgili 46 ifade var, 96 şüpheli var. Savcı almış, soruşturmayı yapmış, Kemal Bey gelecek, diyecek ki böyle. Sonra Kemal Bey'e, ki bugün bu partinin içerisinde bulunan Ekrem Bey de, Özgür Bey de vs. ne sayarsan, hepsi siyasi kariyerlerini Kemal Bey'e borçlular.

"KEMAL BEY'E, MERAL HANIM VE İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİRDİ"

Siz yüzlerce saat program yaptınız Cumhurbaşkanlığı için. Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı'nı kayıp etmedi. Kayıp ettirdiler. Meral Hanım ve İmamoğlu kaybettirdi. İmamoğlu'nun mitinglere gitmesi önemli değil. Ben de giderdim. Kendine taban oluşturmak için siyaset yapıyor.