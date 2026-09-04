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CHP'li Berhan Şimşek'in ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı, mahkeme uzaklaştırma verdi

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#Berhan Şimşek#CHP#Özlem Şanver
CHPli Berhan Şimşekin ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı, mahkeme uzaklaştırma verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 12:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Şanver, Şimşek hakkında şikayetçi olduğu, mahkemenin Berhan Şimşek'e önce 2 ay uzaklaştırma kararı verdiği ve bu sürenin dolmasının ardından sürenin 2 ay daha uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginliğin dikkat çeken anları yer aldı.

CHPli Berhan Şimşekin ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı, mahkeme uzaklaştırma verdi

"FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET" İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026’da mahkemeye başvurdu.

CHPli Berhan Şimşekin ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı, mahkeme uzaklaştırma verdi

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Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

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CHPli Berhan Şimşekin ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı, mahkeme uzaklaştırma verdi

Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

CHPli Berhan Şimşekin ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Birlikte olduğu kadına şiddet uyguladı, mahkeme uzaklaştırma verdi

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#Berhan Şimşek#CHP#Özlem Şanver

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