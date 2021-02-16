CHP'li Berberoğlu, 8 ay sonra Meclis'te

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası 4 Haziran 2020'de TBMM Genel Kurul'da okunması ile milletvekilliği düşürüldü. Berberoğlu, süreç içinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı vererek, yeniden yargılama kararı verdi. Ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM, Berberoğlu'nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez AYM kararına uyulması yönünde karar verdi. Mahkemenin 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı 11 Şubat’ta Genel Kurul’un bilgisine sunulurken Berberoğlu, yeniden milletvekili olmaya hak kazandı.



8 AY SONRA MECLİS'TE



Yeniden milletvekili vasfını kazanan Berberoğlu, partisinin grup toplantısına katılmak üzere 8 ay sonra yeniden Meclis'e geldi. Berberoğlu, grup toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki odasında ziyaret etti. Berberoğlu, daha sonra da grup toplantısına katıldı. Toplantı öncesi açıklama yapan Berberoğlu, "Bugün derin bir teessür içinde kendimden bahsetmek zorundayım. Yaklaşık 5 senedir süren bu hukuki mücadele, bitmese bile önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Meclis'e geri dönmem mesele değil. Mesele Enis Berberoğlu'nun bu hukuk mücadelesinde belli noktaya gelmesi de değildir. Aslında herkesin bu topraklar üzerinde adalet için vermiş olduğu mücadelenin bir boyuta gelmesidir. Bu noktaya gelmemde başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, partim, örgütüm, kamuoyu desteği, adalete inanan insanlar başroldedir. Anayasa Mahkemesi kararları, 'Berberoğlu 1, Berberoğlu 2, Berberoğlu 3' olarak geçiyor. Dava dosyası adıdır. Burada kazanan adalet duygusu olmuştur" dedi.