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Tekin GÜRBULAK - DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

CHP'li belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı

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CHP'li belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı
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İzmir'in Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi. Ağaçların kesilmesini görüntüleyen mahalleli, ekipleri engellemek istedi ancak başarılı olamadı. Ağaçların kesilmesine engel olamayan mahallelilerden Didem Aybak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları kesmek için gelen CHP'li Karaburun Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kesime engel olmak istedi.

CHPli belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı

Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü. Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

CHPli belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Durumu gözyaşları ile anlatan ve görüntüleri çeken Didem Aybak, "Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip, sadece yolu bir metre genişletmek için burada, çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyorlar" dedi. Mahalle halkının tepkisine rağmen ağaçlar sökülüp kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürüldü.

CHPli belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı

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