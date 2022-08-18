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CHP’li belediyelerin hizmet binaları yurt olarak kullanılacak

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Öğrenci
CHP’li belediyelerin hizmet binaları yurt olarak kullanılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:00

CHP, öğrencilerin barınma sorununun çözümü konusunda seferberlik başlattı.

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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine partili belediyelere gönderilen talimatta, lojman, misafirhane ve hizmet binalarının öğrencilerin hizmetine sunulması, ev kiralamak zorunda kalan dar gelirli öğrencilere de destek verilmesi istendi.

NAKDİ YARDIM DA YAPIN

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un gönderdiği yazıda, şöyle denildi:
“Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için yeni bir seferberlik başlatmalı. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz; hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir. Belediyelerimiz, barınma desteği yanında, dar gelirli öğrencilerimizin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkânlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalıdır.”

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Öğrenci

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