CHP’li belediyelere operasyon... 5. dalgada 5 başkana gözaltı

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İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyelere yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 47 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden 30’u gözaltına alındı. 3 kişinin yurtdışında, 3 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. 11 ismi arama çalışmaları devam ediyor.

‘BAĞIŞ YAPMAYA ZORLADILAR’

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında çeşitli iddialarda bulunulduğu öğrenildi. Bu iddialar sonucunda yapılan araştırmalarda, Başkan Akgün ve görevlilerinin firmalardan inşaat ruhsatı ve iskân izni sürecinde villa ve daire bağışı ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı’na sözde bağış yapmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskân izni vermedikleri, bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları öne sürüldü. Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece’de Belediye Başkanı’nın yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç elde ettikleri ve nüfuz kullandıkları iddia edildi.

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‘PARAVAN FİRMAYLA İŞ ALDILAR’

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2019 yılı 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar hakkında savcılığa ihbar yapıldığı öğrenildi. Bu iddialar sonucunda yapılan araştırmalarda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in işi alma yeterliliği olmayan paravan bir firma üzerine iş aldıkları, birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıkları öne sürüldü.

İSTANBUL’DAN ADANA’YA UZANDI

Soruşturmalar kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Ceyhan Belediye binalarına operasyon yaptı. Belediye binalarında arama sürerken Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gözaltına alındı. Tekin’in eşi Celal Tekin ve Aydar’ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

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ESKİ VEKİLE RÜŞVET SUÇLAMASI

İBB iştiraki İSTAÇ’ın yapmış olduğu bir sözleşmenin karşı tarafından alınan rüşvete aracılık ettiği öne sürülen CHP’den 24-25-26-27. dönem milletvekilliği yapan Aykut Erdoğdu’nun, Ağaç A.Ş.’ye iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB’nin üst yönetiminin talimatıyla komisyon adı altında para istediği iddiaları da ileri sürüldü. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın da bölgede inşaat yapan müteahhitten iskân izni verilmesi karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddia edildi.

AKTAŞ ETKİN PİŞMAN: ARAÇ VE PARA VERMEYE ZORLANDIM

Soruşturma kapsamında, suç örgütü liderliği iddiasıyla tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve bu kapsamda ifade verdiği ortaya çıktı. Aktaş ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldıkları belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını, bu kapsamda belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını söyledi. Bu kapsamda siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında soruşturmaya konu iddialar öne sürüldü.

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GÖZALTI KARARI VERİLEN 47 İSİM

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürü Emre Kekeçoğlu, Ağaç A.Ş. Genel Müdür Ali Sukas.