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CHP’li belediyelerden hükümete çağrı

#CHP#Ekonomi#Çağrı
CHP’li belediyelerden hükümete çağrı

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, “belediyelerimiz üzerindeki yük taşınabilir olmaktan çıkmıştır” diyerek hükümete ortak çağrıda bulundu. Önceki çağrılarında dile getirdikleri önerilere bugüne kadar yanıt alamadıklarını belirten başkanlar, “Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, art arda gelen fiyat artışları, doğrudan yerel yönetimlerimizi, dolayısıyla da vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileme riski taşımaktadır” dediler.

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Başkanların ortak açıklaması özetle şöyle:

ULAŞIMDA KDV-ÖTV MUAFİYETİ

“Ulaşım hizmetlerinde, özellikle metro-tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen artışlar, lastik taşıtlı ulaşımda motorine sık sık gelen yoğun zamlarla, toplu taşımadaki fiyat artışları şimdiden kadük hale gelmiştir. Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir. Su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketimidir. İdarelerimizin vatandaşa su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmelidir. Çünkü, bir önceki yıla su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3 kata çıkmıştır. Aynı şekilde 2019 yılından bugüne yüzde 113 oranında fiyat artışı yaşanan doğalgazda da belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz. Belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır.”

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