‘CHP’li belediyeler öğrenciye bilgisayar ve TV almaya talip’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, 14 maddelik çözüm paketi sundu. Kılıçdaroğlu, “CHP olarak belediye başkanlarımızla her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Önümüze engel çıkarmasınlar. Merkez ve yerel elbirliği halinde bütün sorunları çözebiliriz” mesajı verdi. Genel Merkez’de basın toplantısı yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

ÇARPICI RAKAMLAR

“Bugün devletin 54 bin 715 okulu, 13 bin 870 de özel okulumuz var. Zorunlu örgün eğitim kapsamında 588 bin 10 derslikte çocuklar eğitim görüyor. Derslik başına devlet okullarında 25.8 öğrenci düşüyor. Özel okullarda ise 139 bin 337 derslik var, burada derslik başına 10.6 öğrenci düşüyor.

Devlet okullarına kayıtlı öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet yok. Ayrıca devlet okullarına giden öğrencilerden 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon yok ve biz EBA dediğimiz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Televizyonu olmayan bir öğrenci nasıl uzaktan eğitim alacak? Pandemi koşularına uygun eğitim için 57 bin 340 yeni dersliğe, 92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç var.

MEB YAPAMAZSA

Şimdi eğitim konusunda da bize düşen sorumluluğun gereği olarak önerilerimizi getiriyoruz:

1) MEB’e gerekli mali kaynak sağlanarak ivedilikle 57 bin 340 derslik ihtiyacı giderilmeli. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalı. CHP’li büyükşehir belediye başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya talip. Öte yandan İSMEK ve BELMEK binalarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına tahsis etmeye hazırlar.

ÜNİVERSİTELER ORTAÖĞRENİME AÇILSIN

2) YÖK ile yapılacak işbirliği kapsamında, üniversitelerin 2020/2021 öğretim döneminde açılmayacak fakültelerin, derslik, amfi ve konferans salonu gibi alanları, örgün eğitim sistemine tahsis edilmeli.

3) 92 bin 165 öğretmenin ataması yapılmalı.

4) Okullarda hijyenin sürekliliği açısından MEB’e 60 bin kadrolu yardımcı hizmet personeli alımı yetkisi verilmeli.

ÜCRETSİZ İNTERNET

5) Dezenfektan, maske, ateş ölçüm cihaz gibi malzemeler için velilerden ücret talep edilmemeli.

6) MEB devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17 bin 718 öğrenciye internet erişimi sağlamalı. Maliyeti, Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanmalı.

7) Uzaktan eğitim süresince, öğrenci ve öğretmenlerin tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için girişimlerde bulunulmalı.

TV KAMPANYASI

8) Evinde televizyonu olmayan 754 bin 429 öğrencinin televizyona kavuşması için MEB, ‘Senin de Televizyonun Olsun Kampanyası’ açmalı. MEB bu kampanyayı açmayacaksa, CHP’li belediyeler, STK’ların da katkısıyla çözmeye talip.

9) Her hanede öğrencinin yararlanacağı diz üstü, masa üstü ya da tablet bilgisayar bulunmalı. Bu, MEB tarafından Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanmalı. MEB yapamayacaksa, CHP’li belediyeler yıl başındaki döviz kuru güvencesi koşuluyla ve yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla, sorunu gidermeye talip.

10) MEB’in EBA uzaktan eğitimi tüm TV kanallarında eş zamanlı verilmelidir.

11) Sadece Türkçe, matematik, fen bilgisinin okullarda verilmesi düşünülmeli.

12) Pandemi süresince bir sağlık görevlisi ve rehber öğretmenin mutlaka okullarda bulunması sağlanmalı.

13) Okul servisi yapan esnafın, vergi ve sigorta primleri ile aldıkları kredilerin faizsiz ertelenmesi sağlanmalı.

14) Kamu-özel ayrımı yapmaksızın 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveyne dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalı.

‘TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada Türk Tabipleri Birliği’ne desteğini açıklayarak “Covid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği’ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız” dedi.