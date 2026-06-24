CHP'li belediye başkanı Mehmet Özcan, partisinden istifa etti

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CHP'li belediye başkanlarındaki istifa dalgası devam ediyor. Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasını duyurduktan sonra AK Parti'ye katılmış, Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Bir İstifa haberi de bugün geldi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

İL BAŞKANI: E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ

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Edirne’nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini söyledi.

Keşan’da, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, CHP’den dördüncü kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan’ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, söylentileri doğrulayarak, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini, kendi sistemlerinde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Özcan, istifası konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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YÜZDE 53 OY ALMIŞTI

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP üyeliğinden istifa etti. Özcan'ın istifası, partinin sistemine işlendi. Mehmet Özcan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak yüzde 53,11 oy alarak Keşan Belediye Başkanı seçilmişti. Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi.

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

Keşan Belediyesi resmi internet sitesinde başkan Özcan'ın hayatı şu şekilde anlatılmakta:

1956 yılında Keşan’a bağlı Seydiköy’ de doğdu. İlkokulu Seydiköy’de, ortaokulu, Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, liseyi Edirne Lisesi’nde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etti. Mezuniyetinin ardından, Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1991 yılından 2003 Aralık ayı sonuna kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak Keşan halkına hizmet verdi. Belediye başkan aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçildi. Belediye Başkanlığı’nda ilk dönemini tamamlayan Özcan, 2009, 2014 ve son olarak da 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde 4. kez belediye başkanı oldu.Mehmet Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.