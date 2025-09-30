CHP'de bir istifa daha! Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, ilçe kongresinde duyurdu

Haberin Devamı

Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.

Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

AKSU BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

Son yerel seçimde CHP'den Aksu Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım, partisinden istifa etti. 2004- 2009 yılları arasında AK Parti'den Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yapan, 2009-2014 yıllarında MHP'den Aksu'nun ilk ilçe Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, geçen yılki yerel seçimde CHP'den aday oldu ve bir dönem boşluğun ardından yeniden Aksu Belediye Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası İsa Yıldırım, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"Bu başarı hem CHP’lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir" diyen Yıldırım, seçimden sonra parti içinde yaşanan sorunların kendisini istifa noktasına getirdiğini belirtti.

'ORTAK EMEĞİN ESERİ'

2024 yerel seçimlerinde Aksu'da tarih yazdıklarını belirten Yıldırım, "CHP'nin inançlı kadrolarıyla, ülkücü ve muhafazakar hemşerilerimizin desteğini bir araya getirerek yüzde 55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildim. Bu başarı hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir. Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık.

Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Dün yapılan ve Hamza Erdem'in yeniden İlçe Başkanı seçildiği kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "İlçe Başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat İlçe Başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır" ifadeleri yer aldı.

'YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDİYORUM'

Kongre sonrasında telefonlarının susmadığını dile getiren İsa Yıldırım, "Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız, 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik. Unutmamalıdır ki; Aksu'da Belediye Başkanı olarak seçilmemizdeki başarı CHP'lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır. Bizim tek gündemimiz Aksu'ya hizmettir. Hiçbir güç bizi Aksu'ya hizmetten alıkoyamayacaktır. İlçe Başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum" dedi.