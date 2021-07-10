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Gündem
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 10.07.2021 - 02:10 | Son Güncelleme:

CHP’li belediye başkanı Atabay'a komisere hakaret ve tehditten soruşturma

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CHP’li belediye başkanı Atabay'a komisere hakaret ve tehditten soruşturma

Aydın'ın Didim ilçesinde, iddiaya göre Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın 14 Haziran'da kendisine beyzbol sopalı saldırı gerçekleşmesinin ardından olay yerine gelen sivil komisere hakaret, tehdit ve fiziki eylemde bulunmasından dolayı hakkında soruşturma açıldı.

Didim'de 14 Haziran ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir otelin belediye ekiplerince mühürlenmesinin ardından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Buluta bir restoranda 6 kişi tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı darp edildi. Olaydan sonra restorana gelen polis ekipleri ile başkan arasında yaşanan gerginlikte, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli sivil komiserin üzerine yürüyerek hakaret, tehdit ve fiziki eylemde bulundu. Yaşanan anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayın ardından Atabay'ın "Bu memlekette devlet varya, varsa devlet gelsin buraya" ifadesi de bir cep telefonu ile kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiserin şikayetini dikkate alan Didim Cumhuriyet Savcılığı, hakaret, tehdit ve fiziki eylemde bulunduğu iddiasıyla Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında soruşturma başlattı.

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