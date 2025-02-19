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CHP’li başkanlardan soruşturma tepkisi

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#CHP#İl Başkanları#Kurultay Soruşturma
CHP’li başkanlardan soruşturma tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

CHP’nin 81 il başkanı, savcılıkça yürütülen kurultay soruşturmasına yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi.

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CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelen başkanlar, “Kurultayımız, Türkiye siyasi tarihinde bir milat olarak anılacak şekilde, parti içi demokratik bir yarış sonucunda yönetimin değişebileceğini kanıtlayan büyük demokrasi şöleni olmuştur. Tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38. Olağan Kurultayımızda da kurultay delegelerimizin özgür iradeleri herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Biliyoruz ki bu dosya, İstanbul’da yürütülen ve turpun büyüğü torbada denilen süreçten bağımsız değildir” denildi. 

 

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#CHP#İl Başkanları#Kurultay Soruşturma

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