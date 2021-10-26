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CHP’li başkanlar Özcan ve Karaca savunma verdi

#CHP#Tanju Özcan#Alim Karaca
CHP’li başkanlar Özcan ve Karaca savunma verdi
Gamze Kolcu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), belediye başkanları için dün toplandı. Kurulda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bir vatandaşla telefonda küfürlü konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca savunma yaptı.

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Kurulun ardından soruları yanıtlayan Özcan, özetle şunları söyledi: “Sosyal medya programında bana yakışmayan bir gaf yaptım. Hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Burada üzüldüğüm MYK’mız sanal linç kampanyasının etkisiyle beni disipline sevk etti. Yoksa ben o gaftan dolayı bugün burada olmadığımı biliyorum. Çizgimde herhangi bir değişiklik olmayacağını paylaştım. Ben Atatürk milliyetçisiyim, Türk milliyetçisiyim. Bu ülkenin bekasıyla ilgili gördüğüm tehlikeleri bundan sonra da kamuoyuyla paylaşmaktan geri adım atmayacağımı tekrarlamış oldum.”

KARAR, BİR AY İÇİNDE

Karaca ise “Partimizin Yüksek Disiplin Kurulu’nun bana vereceği her türlü karara karşı saygılıyım. Partime, genel başkanıma asla ve asla zarar vermek istemem. Organize bir iş. İkinci telefonla çekim yapıyorlar. 12 dakikalık o görüşmenin iki dakikasını montajlayıp servis yapıyorlar” dedi.

Özcan, geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası istemiyle YDK’ya sevk edilmişti. Karaca’nın da bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medyada paylaşılmış ve Fethiye Belediye Başkanı büyük tepki almıştı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bir ay içinde karar verecek.

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#CHP#Tanju Özcan#Alim Karaca

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