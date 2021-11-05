CHP’li başkanın tacizden beraati istendi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da G.Ö.A.’ya ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya G.Ö.A. ve D.A. avukatlarıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında müşteki D.A.’nın iddialarını doğrulayan kamera kaydı, ses kaydı, yazışma, görgüye dayalı tanık beyanı gibi hiçbir somut delilin olmadığına kanaat getirdiğini söyledi. Mütalaada ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereğince sanığın beraat etmesi talep edildi. Mahkeme, müşteki avukatına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.