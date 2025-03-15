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CHP’li başkana MHP’li vekil

Güncelleme Tarihi:

#Burcu Köksal#Halil İbrahim Baykara#Görev
CHP’li başkana MHP’li vekil
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP’li Burcu Köksal, Ankara’daki temasları nedeniyle kentten ayrılırken başkan vekilliği görevini MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya verdi.

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Mor Mikrofon’ panelinde konuşma yapmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Köksal, programı dolayısıyla başkan vekilliği görevini MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya devretti. Halil İbrahim Baykara, kendisine bu görevin verilmesinden şeref duyduğunu belirterek, “Burcu Hanım bana güvenmiş. Ben de görevimi heba etmeden devam ediyorum. Afyonkarahisar’a ve Afyonluya görev yapmak, hizmet etmek benim için şereftir. Bu fırsatı şahsıma tanıdığı için Burcu Hanıma da güveninden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

 

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#Burcu Köksal#Halil İbrahim Baykara#Görev

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