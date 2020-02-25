CHP'li başkana mektup davası

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Ercengiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, 298 Sayılı Yasa’ya göre seçimden sonraki 6 ay içinde dava açılması gerektiğini, iznin beklenmesi halinde sürenin geçeceğini belirterek iddianame hazırladı. Burdur 3. Asliye Ceza Mahkemesi bakanlığın soruşturma izni olmadığı için iddianameyi iade etti. Ancak Başsavcılık, izin gerekmediğini savunarak kararı Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul edince dava açılmış oldu.



‘HERKES KAPI KAPI DOLAŞTI’



Ercengiz, davayla ilgili, “Siyaset yapan yapmayan herkesin taraf olduğu, bakanların, milletvekillerinin, belediye başkanlarının İstanbul için kapı kapı dolaşıp oy istediği ve imkanları seferber ettiği bir ortamda, 31 Mart’ın hazımsızlığını üzerinden atamayan AK Parti il başkanının talebiyle iş bu noktaya getirildi” dedi.