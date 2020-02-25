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İsmail SAYMAZ
Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

CHP'li başkana mektup davası

İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
CHP'li başkana mektup davası
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Yerel seçimde İstanbul’da yaşayan 8 bin 500 Burdurluya mektup gönderip Ekrem İmamoğlu’na destek isteyen CHP’li Burdur Beldediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’e, belediye memurlarının seçimde tarafsızlığını koruması yasağını ihlal etmekten bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Ercengiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, 298 Sayılı Yasa’ya göre seçimden sonraki 6 ay içinde dava açılması gerektiğini, iznin beklenmesi halinde sürenin geçeceğini belirterek iddianame hazırladı. Burdur 3. Asliye Ceza Mahkemesi bakanlığın soruşturma izni olmadığı için iddianameyi iade etti. Ancak Başsavcılık, izin gerekmediğini savunarak kararı Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul edince dava açılmış oldu.

‘HERKES KAPI KAPI DOLAŞTI’

Ercengiz, davayla ilgili, “Siyaset yapan yapmayan herkesin taraf olduğu, bakanların, milletvekillerinin, belediye başkanlarının İstanbul için kapı kapı dolaşıp oy istediği ve imkanları seferber ettiği bir ortamda, 31 Mart’ın hazımsızlığını üzerinden atamayan AK Parti il başkanının talebiyle iş bu noktaya getirildi” dedi. 

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İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
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