CHP’li başkan yardımcısı: ‘Dövdüm ama cinsel saldırıda bulunmadım’

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya U. K. tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Kartal Belediyesi’nde şoför olarak çalıştığını, evli ve iki çocuk babası olduğunu anlatan U. K., Z.Y.’nin kendisi hakkındaki cinsel taciz iddialarını reddetti. Z.Y.’nin sözlü tartışma sonrası bardakla kendisine vurduğunu iddia eden U. K., “Mağdurun pantolonunu indirmedim. Eğer pantolonunu indirmiş olsam, direk orada tecavüz girişiminde bulunurum. Mağduru darp ettim, doğrudur. Boğazını da sıkmış olabilirim. Ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim” dedi.

Z.Y. ise poliste ve savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ederek, “Kafamı duvarlara vurdu, boğazımı sıktı. Üzerimdeki bluzu yukarı sıyırıp pantolonumu aşağı indirdi. Bana tecavüz edeceğini ve öldüreceğini söyledi” diye ifade verdi. Mahkeme, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine ve U. K.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.