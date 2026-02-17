×
HABERLER

CHPâ€™LÄ° baÅŸkan ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#CHP SoruÅŸturmasÄ±#Lal Denizli Ä°fade#Ünlüler UyuÅŸturucu SkandalÄ±
CHPâ€™LÄ° baÅŸkan ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Elif ALTIN
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 17, 2026 07:00

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼lere yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ uyuÅŸturucu ve fuhuÅŸ soruÅŸturmasÄ±nda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

SavcÄ±lÄ±k, Ã‡eÅŸme Belediye BaÅŸkanÄ± Lal Denizliâ€™yi ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla ifadeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Lal Denizliâ€™ye â€˜uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±na yer temin etmekâ€™ ve â€˜uyuÅŸturucu kullanmakâ€™ suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltiliyor.

Ã–te yandan kan, saÃ§, idrar ve tÄ±rnak Ã¶rnekleri alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliyle ilgili Adli TÄ±p tarafÄ±ndan rapor hazÄ±rlandÄ±. Buna gÃ¶re, Yusuf AktaÅŸ (Reynmen), Emirhan Ã‡akal, Mert Eren BÃ¼lbÃ¼l, Ahmet Can DÃ¼ndarâ€™Ä±n uyuÅŸturucu test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif olduÄŸu belirlendi. Raporda, BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ±â€™nÄ±n test sonuÃ§larÄ±nÄ±n ise negatif olduÄŸu tespit edildi. Â

