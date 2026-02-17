CHPâ€™LÄ° baÅŸkan ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Haberin DevamÄ±

SavcÄ±lÄ±k, Ã‡eÅŸme Belediye BaÅŸkanÄ± Lal Denizliâ€™yi ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla ifadeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Lal Denizliâ€™ye â€˜uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±na yer temin etmekâ€™ ve â€˜uyuÅŸturucu kullanmakâ€™ suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltiliyor.

Ã–te yandan kan, saÃ§, idrar ve tÄ±rnak Ã¶rnekleri alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliyle ilgili Adli TÄ±p tarafÄ±ndan rapor hazÄ±rlandÄ±. Buna gÃ¶re, Yusuf AktaÅŸ (Reynmen), Emirhan Ã‡akal, Mert Eren BÃ¼lbÃ¼l, Ahmet Can DÃ¼ndarâ€™Ä±n uyuÅŸturucu test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif olduÄŸu belirlendi. Raporda, BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ±â€™nÄ±n test sonuÃ§larÄ±nÄ±n ise negatif olduÄŸu tespit edildi. Â



