CHP’li Başarır ve Günaydın’ın Grup Başkanvekilliği düştü

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CHP’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri unvanları kaldırıldı.

9 İSME İHRAÇ İSTENMİŞTİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı 10 Haziran Cuma günü aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da olduğu 9 vekilin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.

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28 PM ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Bu gelişmenin ardından dün CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 28 üyenin Parti Meclisi'nden (PM) istifasını noter marifetiyle sunduğunu belirterek, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Bunda ısrar ederse usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar." dedi.

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UNVANLARI KALDIRILDI

21 Mayıs’ta verilen Mutlak Butlan kararının suların bir türlü durulmadığı CHP’de yine sıcak bir gelişme yaşandı.Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri unvanları kaldırıldı.