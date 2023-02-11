CHP’li Başarır o yurttaydı: İddiaları yalanladı

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Depremin ardından evlerinden olan depremzedeler çevre illere taşınıyor. Mersin’e getirilen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Bazı sosyal medya hesaplarından, “KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bunların konuk edildikleri, yurt odalarında nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları” yönünde paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada büyük tartışma yaratan bu iddia Mersin sokaklarını da hareketlendirdi.

‘GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN’

Mersin’i karıştıran bu iddialar üzerine partisi tarafından görevlendirildiği Hatay’da incelemelerde bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kente gelerek, iddiaların odağındaki öğrenci yurduna gitti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Yurt Müdürü Münire Şimşek’in de eşlik ettiği Başarır, yurtta incelemelerde bulundu. Başarır, incelemelerinin ardından binadan ayrılırken, olaya tepkilerini göstermek için yurt binasının önünde toplanan bir grup gençle karşılaştı. Başarır gençlere “Gönlünüz rahat olsun” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

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TEK TEK ODALARI DOLAŞTIM

“Samandağ’dan, Maraş’tan, Malatya’dan her yerden gelen ailelerimiz var, tabii Suriye vatandaşı olup da gelen ailelerimiz de var. nargile gibi, müstehcen görüntü gibi öyle bir şey yok. Tek tek odaları dolaştım. Sosyal medyada olduğu gibi öyle görüntüler yok, zaten odaların dizaynı farklı, çok eski görüntüler bunlar. Ben bizzat yaşayanları, çocukları, yaşlıları, engellileri gördüm. Mersin milletvekili olarak içinizin rahat olmasını istiyorum.”