CHP'li Barış Yarkadaş'tan 6'lı Masa ortaklarına sert sözler: Bu siyasi nankörlük, hesap sormamız gerekenlerle ortak olduk

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Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun aday gösteren 6'lı Masa, 28 Mayıs yenilgisinin ardından dağıldı. Masanın ortaklarıson dönemde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Meral Akşener "15 milletvekili istedik hayatımın en büyük hatasıydı" diyerek sert çıkmıştı. Ali Babacan, "Bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor" diye dert yanarken son olarak Ahmet Davutoğlu, "CHP son tercihimdi" ifadeleri tartışmaların büyümesine neden oldu.

"SİYASİ NANKÖRLÜK"

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, dün akşam katıldığı canlı yayında ittifak ortaklarına sert sözler söyledi.

"Siyaseten hesap sormamız gerekenlerle ortak olduk" diyerek hem ortaklara hem de destek verdiği CHP'ye tepki gösteren Yarkadaş, "Ahmet Davutoğlu çıktı 'ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı 'bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener çıktı 1 yıl boyunca sistemli biçimde Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'biz mecburiyetten ortak olduk. Aslında istemiyorduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına da vesile oldu. Bu siyasi nankörlüktür" ifadesini kullandı.

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DAVUTOĞLU'NA: PASİF AGRASİF

Barış Yarkadaş, programa katılan Gelecek Partili Mustafa Gözel ile de canlı yayında tartıştı. Yarkadaş Ahmet Davutoğlu için 'pasif agresif' ifadelerini kullandı. Mustafa Gözel'in "Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız" sözlerini ise şöyle yanıtladı: Bedavadan geldiniz 15 milletvekilliği aldınız!