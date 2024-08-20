CHP’li Bakan’dan ‘koruma’ talebi

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Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan’ın İçişleri Bakanlığı’na başvurarak “koruma ordusu” talep ettiğini öne sürdü. Gültekin, “CHP’de Gölge İçişleri Bakanı Murat Bakan var. İçişleri Bakanlığı’na ‘Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin’ diye başvuruda bulunmuş. Bunu İzmir’de kendisi anlatıyor” dedi. Gültekin’in iddiası üzerine, “İçişleri Bakanlığı’na ‘Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin’ diye bir başvurum olmamıştır” diyen Bakan, tehditlerin artması ve ciddiye alması gerektiği yönündeki uyarılar üzerine İzmir Valiliği’nden bir yakın koruma talep ettiğini ifade etti. Murat Bakan, Hürriyet’e şunları söyledi:

İSTİHBARATÇI TANIDIĞIM UYARDI

“Devlette görevli tanıdığım bir istihbaratçı korumasız gezmemem, kendime dikkat etmem konusunda beni uyardı. Ben de emniyetten arkadaşlara sordum, onlar da ciddiye almam gerektiğini söylediler. İzmir Valiliği’ne bir yakın koruma için 30 Temmuz’da başvuru yaptım. Başvurum henüz neticelenmedi. Ben 2015’te milletvekili olduğumdan beri güvenlik politikaları çalışıyorum. Güvenlik bürokrasisindeki cemaat-tarikat yapılanmaları, askerin polisin hakkı-hukuku... Birileri çok rahatsız oldu gündeme getirdiğim konulardan, olaylardan. Soylu hedef gösterdiği dönemde de çok uyarı oldu. Ancak genel başkan yardımcısı olduktan ve özellikle Sinan Ateş duruşmasından sonra bu uyarılar arttı. Ben de resmi başvuru yaptım hepsi bu. Devletin ilgili birimleri değerlendirir.”