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CHP’li Bağcıoğlu’na teğmenler soruşturması

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#Yankı Bağcıoğlu#TEĞMEN#Soruşturma
CHP’li Bağcıoğlu’na teğmenler soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli amiral Yankı Bağcıoğlu’nun ihracı istenilen teğmenlerle ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı.

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Bağcıoğlu, kendi beyanına göre, teğmenler hakkında hazırladığı açıklamayı kendisi gibi emekli olan bir grup askerle WhatsApp üzerinden paylaşarak ‘ses yükseltme’ çağrısı yaptı. Bağcıoğlu’nun bu açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “çok sorumsuz bir yaklaşım” tepkisini gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da dün, Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan “Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunma” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet” suçlarından resen soruşturma başlattı. Bağcıoğlu milletvekili değil. Dokunulmazlığı olmadığı için soruşturma genel usullerle yapılacak. 

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#Yankı Bağcıoğlu#TEĞMEN#Soruşturma

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