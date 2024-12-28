CHP’li Bağcıoğlu’na teğmenler soruşturması

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Bağcıoğlu, kendi beyanına göre, teğmenler hakkında hazırladığı açıklamayı kendisi gibi emekli olan bir grup askerle WhatsApp üzerinden paylaşarak ‘ses yükseltme’ çağrısı yaptı. Bağcıoğlu’nun bu açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “çok sorumsuz bir yaklaşım” tepkisini gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da dün, Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan “Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunma” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet” suçlarından resen soruşturma başlattı. Bağcıoğlu milletvekili değil. Dokunulmazlığı olmadığı için soruşturma genel usullerle yapılacak.