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CHP’li Aytuğ Atıcı: Yüzde 48 başarı değil

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#CHP#TBMM#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 12:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişim hareketi başlatanlar arasında yer alan ve parti içi eğitim sorumluluğu görevinden alınan CHP’li Aytuğ Atıcı partide antidemokratik uygulamalar olduğunu söyledi. Atıcı, tüm milletvekillerini genel merkezin belirlediğini belirtirken, ‘Bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil.’ dedi.

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CHP’li Aytuğ Atıcı’nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Bugün milletvekili olarak görev yapan tüm arkadaşlarımı genel merkez belirlemiştir. Bu antidemokratik bir uygulamadır ve olmamalıdır. Ben de 2011 yılında atama ile geldim. Vatandaş diyor ki, ‘Sen öne kendine bakacaksın.’ Sen bana demokrasiyi öneriyorsan, kendi içinde yeterince demokrat mısın değil misin buna bakacaksın.

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‘YÜZDE 48 BAŞARI DEĞİL’

Tamamı CHP olsa idi büyük bir başarıydı. Yüzde 25.3 oy alan partiyiz biz. O nedenle partimizin oyunun 25.3 olduğu gerçeğini görmek lazım. O da diğer partilerle. Biz yüzde 22’lerde kalan bir parti konumuna geldik.

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#CHP#TBMM#ANKARA

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