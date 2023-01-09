CHP'li Atıcı'dan dikkat çeken çıkış: HDP, CHP içinden çıkmış bir partidir

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HDP Eş genel Başkanı Pervin Buldan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik "HDP kendi adayını çıkaracak" sözlerine CHP'li Atıcı, "HDP yönetimi ile HDP seçmenini hep ayırdım ben." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında "HDP seçmeni neden AK Parti'ye yakın değildir? Çünkü HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir." ifadelerini kullandı. AK Parti ve MHP'den de CHP parti içi eğitim sorumlusu Atıcı'nın bu sözlerine yanıt geldi.

"CHP'NİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM ÇOK DRAMATİK"

AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman, "CHP'nin adım adım HDP'leşmesini istiyoruz. Bilindiği gibi Halkın Emeği Partisi HEP SHP'nin içinden çıkmıştı. Paris'teki Kürt konferansına giden CHP'liler o gün partiden çıkıp HEP'i kurmuşlardı." dedi.

AK Partili Yayman, "CHP'nin içine düştüğü durum çok dramatik" dedi ve ekledi:

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Seçime gittiğimiz bir atmosferde, HDP'nin oylarına göz kırpmak için Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesinde CHP'nin kırmızı çizgilerinin flulaşması, pembeleşmesi gerçekten Kemalist taban için çok çok önemli ve anlamlı gelişmelerdir.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da, "CHP ve HDP her zaman iç içe birlikte olmuşlardır" vurgusu yaptı. MHP'li Ercan, "HDP şu an ayrı bir parti de olsa, ciddi bir şekilde CHP tarafından destek görüyor ve Meclis'te de birlikte hareket ediyorlar. HDP'nin ayrı bir aday çıkarmış olması da tamamen seçmene bir oyun ve aldatma olduğunu düşünüyorum." dedi.