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ANKARA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li Altay: ‘Partileri millet açar, millet kapatır’

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CHP’li Altay: ‘Partileri millet açar, millet kapatır’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de yaptığı basın toplantısında partiden istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve HDP’nin kapatılması konularında şunları söyledi:

(Parti kapatma) Erdoğan, parti kapatma mağaraları kapat, Kandil’i kapat, terör kamplarını kapat. Nasıl kapatırsan kapat. Teröre Türkiye geçit veremez, yol veremez. Hiçbir hak talebi, hak iddiası terörizme meşruiyet ve masumiyet sağlamaz. O halde hiçbir güvenlik kaygısının temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine dayanak yapılamayacağını söylüyoruz. Partileri millet açar, millet kapatır.

ŞANTAJA PRİM VERMEYİZ

(Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın CHP’yi suçlayan ifadelerinin sorulması üzerine) Her ne olursa olsun CHP olarak şantaja, tehdide ve kumpasçılara prim vermeyiz. Diğer siyasi partilerden de bunu bekleriz. Arkadaşımız kendisi istifa etmiştir. İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Yürüyen bir emniyet ve savcılık soruşturması vardır. Konuyu izliyoruz.”

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