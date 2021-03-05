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ANKARA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li Altay: ‘Halkın teveccühünü çamur atarak azaltamazsınız’

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CHP’li Altay: ‘Halkın teveccühünü çamur atarak azaltamazsınız’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gelecekte CHP diye parti olmayacak” sözlerine, “Köylü, esnaf, çiftçi, işçi, işsiz, memur, sanayicinin CHP’ye gösterdiği teveccühü CHP’ye çamur atarak azaltamazsınız” diye yanıt verdi.

Altay, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin birinci önceliği halen COVID-19. Sağlık Bakanı kampanya çağrısı yaptı. Zaten aşı olmak istemeyen binde 2-3. Lakin ortada aşı yok. (Erdoğan’ın ‘İttifak tel tel dökülmeye başladı’ sözlerinin sorulması üzerine) Millet ittifakına toplum nezdindeki teveccüh belli ki Erdoğan’ı çıldırtmaya devam ediyor. Millet ittifakını sarsmaya Erdoğan’ın gücü yetmez. Kimsenin Türkiye’nin geleceğinden kaygısı olmasın.”

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