CHP’li Altay: ‘Halkın teveccühünü çamur atarak azaltamazsınız’

Altay, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin birinci önceliği halen COVID-19. Sağlık Bakanı kampanya çağrısı yaptı. Zaten aşı olmak istemeyen binde 2-3. Lakin ortada aşı yok. (Erdoğan’ın ‘İttifak tel tel dökülmeye başladı’ sözlerinin sorulması üzerine) Millet ittifakına toplum nezdindeki teveccüh belli ki Erdoğan’ı çıldırtmaya devam ediyor. Millet ittifakını sarsmaya Erdoğan’ın gücü yetmez. Kimsenin Türkiye’nin geleceğinden kaygısı olmasın.”