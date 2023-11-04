CHP'de 'hançer' ve 'vefa' tartışması... Kılıçdaroğlu'nu kim hançerledi? CHP'li Ali Öztunç CNN Türk'te anlattı

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İşte CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'ya yaptığı açıklamalar...

Yıllardır parti yönetimine Kılıçdaroğlu ile birlikte gelmiş arkadaşlar vardı. Bu arkadaşlar son 2 genel seçimde milletvekili listelerini yazdılar. Son 2 belediye seçiminde adayları belirlediler. Bu 4 seçimin dördünde listelerde etkili oldular. Şimdi değişim istiyorlar. Değişim istemez size kalmamalı. Çünkü siz zaten yıllardır partiyi yönetenlersiniz. Sayın Özgür Özel 2015'ten beri Grup Başkanvekili, hala da Grup Başkanı.

"SORUMLULUK VARSA HEP BERABERDİR"

Bir strateji ekibi vardı. Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel vardı. Bir MYK'mız vardı, bir de 7-8 kişilik bir komisyon vardı. Bu arkadaşlar da ekibin içindeydi. Şimdi değişim isteyen arkadaşlar aslında değişmesi gereken arkadaşlardı. Genel başkanın sorumluluğu da var, ama tek sorumlu genel başkan değil. Karda ortaklık, zararda ortaklık yok olmaz. Sorumluluk varsa hep beraberdir. Bir kişiyi suçlamak haksızlıktır, vefasızlıktır.

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"BÖYLE BİR DEĞİŞİM OLMAZ, DEĞİŞİM İDEOLOJİK OLUR"

Kılıçdaroğlu kalktın yerine Özgür Özel mi gelsin. Böyle bir değişim olmaz, değişim ideolojik olur. Biz kurultaydan sonra tüzük kurultayımızı yapacağız. Genel Başkanımız bir sonraki kurultayda aday olmayacağını da söyledi. Yerel seçimlerden sonra olağan takvimiz 1 yıl sonra. 1 yıl sonra Genel Başkanımız olağan kurultayı yapacak, o kurultayda veda edecek. Niye bunu yapıyor çünkü partinin gerçek anlamında bir değişime ihtiyacı var.

(Kılıçdaroğlu'nun bilgili, sosyal demokrat birine devredeceğim sözleri) O bir isim olarak algılandı ama öyle değil. CHP'de herkes öyle, o kadar çok var ki arkadaşlarımız. Bu bir taktik değil, Genel başkanımız orda hırsıyla hareket etmeyen, genel başkan olmak için bir takım içten pazarlık yapmayayım diyen birine teslim edeyim diyor partiyi. Sayın Genel Başkanımız 'devredeceğim' dedi, o da çarpıtıldı. Onu muhalif arkadaşlar farklı yöne çekiyor, yanlış yapıyorlar.

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(Parti bölünmeye gider mi?) Hayır, asla. CHP dimdik ayaktadır. Bunun için bazı teşebbüsler vardır. Ben arkadaşlarımızın bu konuda hassas davrandığını biliyorum. Böyle bir şeye kimse izin vermez. CHP, Türkiye'de solun büyüğüdür, öyle bir şey olmaz.

(Yerel seçimlerde başarısızlık olursa olağanüstü kurultay süreci işler mi?) 15 civarında büyükşehirde iddialıyız. İl belediyelerinde iddialıyız. Biz yerel seçimlerde iddialıyız. İmamoğlu'nun endişeleri kurultaydan sonra giderilir. Kendisi de böyle olacağını görecektir. Parti içi rekabet, bir takım şeyler söylenebilir ama pazartesi günü CHP birlik beraberlik içinde devam edecek.

ALİ MAHİR BAŞARIR'IN SÖZLERİNE TEPKİ: SEÇİMDEN ÖNCE GENEL BAŞKAN'A TOPUK SELAMI VERİYORDU

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(Kılıçdaroğlu'nun seçime hançerlerle girdim sözleri) Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken masadan kalkmalar, kazanacak aday söylemleri. Bunların hepsi birer hançer, benim anlayışım bu. Vefa çok önemli, siyasette vefalı olacaksınız. Bugün Sayın Ali Mahir Başarır bir televizyon programında bir açıklama yapmış. 'Ben de Özgür Özel kaybederse görevimi bırakmaya hazırım. Ne de olsa Engin Altay gibi gençler var' demiş. Vefa çok önemli. Aynı Ali Mahir Başarır daha 1 ay önce odasında bize 'Özgür Özel'e aday olma dedim, dinlemedi bizi' diyordu. Aynı Ali Mahir Başarır seçimlerden önce sayın Genel Başkana topuk selamı veriyordu, kapısından ayrılmıyordu. Bu arkadaşlar milletvekili listelerine girene kadar Sayın Genel Başkan'a topuk selamı verdiler, listeye girdikten sonra hemen ayrıldılar. O yüzden siyasette vefalı olacaksın.