CHP’li Adıgüzel koronavirüse yakalandı

TOPLANTILAR ZOOM’A ALINDI

CHP yönetimi, bu gelişmeler üzerine Ankara’daki vakaların artışını da göz önünde bulundurarak bugün yapılması planlanan MYK ve yarın yapılması planlanan Parti Meclisi toplantılarını videokonferans yöntemi ile yapmaya karar verdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla MYK ve PM üyelerine gönderilen yazıda, “Ankara’da koronavirüsün aşırı yaygınlaşmış ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı mekan toplantılarının zoom üzerinden, videokonferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır” denildi. Bu hafta Genel Merkez’de yapılacağı duyurulan il başkanları toplantısına ilişkin bir karar olup olmadığı netlik kazanmadı.

GÖZLER 9 EYLÜL’DE

CHP’de toplantıların videokonferans yöntemi ile yapılmasına karar verilmesinin ardından gözler, 9 Eylül’de yaklaşık 1200 kişinin katılması planlanan kuruluş yıldönümü etkinliğine çevrildi. Etkinliğin açık havada yapılmasına karar verilmişti. Ancak, son gelişmelerin ardından, Ankara dışından gelecek konuklar da göz önünde bulundurularak bu konuda yeniden bir değerlendirmenin yapılabileceği belirtiliyor.