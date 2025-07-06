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CHP’li Adana, Adıyaman ve Antalya Belediyelerine operasyon… Muhittin Böcek tutuklandı

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#Zeydan Karalar#Abdurrahman Tutdere#Muhittin Böcek
CHP’li Adana, Adıyaman ve Antalya Belediyelerine operasyon… Muhittin Böcek tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere İBB soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise ‘rüşvet’ soruşturmasında gözaltına alındı. Böcek mahkemede tutuklandı.

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DÜN sabah CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarda aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 11 kişi “rüşvet almak ve vermek”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap” ve “suçtan elde edilen geliri aklama” suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li ilçe belediyelerine yönelik 3 soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan başkanlar İstanbul’a götürüldü. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

CHP’li Adana, Adıyaman ve Antalya Belediyelerine operasyon… Muhittin Böcek tutuklandı

AKTAŞ’IN İFADELERİNDEN

Operasyonlar, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği gerekçesiyle suç örgütü yöneticisi olarak tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yapıldı.

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İddiaya göre Aktaş’a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde bazı bilgilere ulaşıldı.

CHP’li Adana, Adıyaman ve Antalya Belediyelerine operasyon… Muhittin Böcek tutuklandı

‘HAKSIZ MENFAAT’ SUÇLAMASI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca Karalar’ın bu kişileri, dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’e yönlendirdiği ve Zenger’e farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda paralar verildiği iddia edildi.

CHP’li Adana, Adıyaman ve Antalya Belediyelerine operasyon… Muhittin Böcek tutuklandı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’a yönlendirdiği, akabinde Kayhan’a farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda paralar verildiği ileri sürüldü. Ayrıca, bu soruşturma kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları bazı kişilerin üzerlerine yaptığı da iddia edildi.

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#Zeydan Karalar#Abdurrahman Tutdere#Muhittin Böcek

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