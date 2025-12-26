×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP'li Adalar Meclis Üyesi kavgada bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Adalar Meclis Üyesi#Bıçaklı Saldırı
CHPli Adalar Meclis Üyesi kavgada bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 09:45

Kınalıada'da CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip (34) tartıştığı kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Garip'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP’li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olan Turan Y. (44) arasında geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Turan Y., Garip’i sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Garip, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Turan Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CHPli Adalar Meclis Üyesi kavgada bıçaklandı

Öte yandan tedavisi süren Ahmet Tanay Garip, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaşanan bıçaklı saldırı sonrası sağlık durumumun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerimin sürdüğünü paylaşmak isterim. Yanımda olan, arayan soran ve mesajlarıyla destek veren herkese gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Adalar Meclis Üyesi#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!