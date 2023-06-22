CHP'li 81 il başkanı 'değişim' dedi... 'Kurultay sürecini fiilen başlattık'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 ilin il başkanıyla partisinin genel merkezinde dün 9 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası 81 il başkanı yazılı açıklama yaptı.

CHP'li 81 il başkanından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CHP il başkanları olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık.

Düyûn-u Umumiye Kabinesinin memleketi Uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik.

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"DEĞİŞİM, ALBENİSİ OLAN SİHİRLİ BİR SÖZCÜKTÜR"

Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.

"GENEL BAŞKANIMIZA İTİBARSIZLAŞTIRMA SÖYLEMİ TASVİP EDİLEMEZ"



Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.

CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir.

"KURULTAY SÜRECİNİ FİİLİ OLARAK BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda "Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?" diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisinde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz.

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Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün" Kimsesizlerin kimsesi" diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız."