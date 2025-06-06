CHP’li 5 başkan görevden alındı

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın ‘icbar suretiyle irtikap’, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ‘rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap’, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin’rüşvet almak’, Adana Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın ‘icbar suretiyle irtikap’, Adana Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya Tekin’in ‘icbar suretiyle irtikap’ suçlarından tutuklandıkları kaydedilerek, “Söz konusu belediye başkanları Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

SEÇİM 11 HAZİRAN’DA

CHP’li belediyelere yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece Belediye Başkanları’nın vekilleri 11 Haziran’da yapılacak seçimle belli olacak. Gaziosmanpaşa’da ise başkanlığın AK Parti’ye geçmesi bekleniyor. Gaziosmanpaşa’da AK Parti’nin 18, MHP 3 olmak üzere, Cumhur İttifakı’nın toplam 21, CHP’nin ise tutuklu Başkan Hakan Bahçetepe ile 17 meclis üyesi bulunuyor. Bahçetepe’nin görevden ayrılmasıyla CHP’nin üye sayısı 16’ya düşmüş oldu.

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20 İSİM İTİRAFÇI OLDU

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan işinsanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu. Böylece etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı 20’ye çıktı. O isimler şöyle: Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı, Güngör Gürman, Ali Nuhoğlu, Süleyman Atik, Murat Abbas, Ertan Yıldız, Ahmet Çiçek, Seyfi Beyaz, Aziz İhsan Aktaş, Mustafa Mutlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü, Servet Yıldırım, Noyan Kırmızıgül, Şeyhmus Sarıboğa ve Muhittin Palazoğlu.

'SAMİMİ BEYAN'DAN 5 TAHLİYE

Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu, Mehmet İlhan Gülay, Murat İlbak da ‘samimi beyanlarda bulundukları’ gerekçesiyle tahliye edilen isimler arasında.