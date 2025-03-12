CHPâ€™li 4 belediyeye DHKP/C soruÅŸturmasÄ±

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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, DHKP/C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te ait kurumlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek faaliyetlere finansal destek saÄŸlamak amacÄ±yla ihtiyaÃ§ komitesi (Ä°KOM) kurulduÄŸu tespit edildi. Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda ifade veren bir Ã¶rgÃ¼t mensubu, Ä°KOM iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren DoÄŸan KarataÅŸtan ve Yunus BolukoÃ§â€™un, 2014-2016 arasÄ±nda AtaÅŸehir, Maltepe, SarÄ±yer ve ÅžiÅŸli belediyeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek Ã¶rgÃ¼t adÄ±na finansal destek talep ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

TEKSTÄ°L Ä°HALESÄ°YLEÂ

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§i yapÄ±lanmasÄ± olan Devrimci Ä°ÅŸÃ§i Hareketiâ€™nin (DÄ°H) â€˜Kazova Tekstilâ€™ isimli firmayÄ± ele geÃ§irdiÄŸi, firmanÄ±n 2014-2015 arasÄ±nda SarÄ±yer ve ÅžiÅŸli belediyeleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen ihalelere girdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu ihalelerde, Ã§ocuklara daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere kazak, tiÅŸÃ¶rt alÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ihalenin ÅŸartlara uyulmadan â€˜Kazova Tekstilâ€™ isimli firmaya verildiÄŸi ve piyasa bedelinin Ã¼zerinde fiyatlardan alÄ±mlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã¼rÃ¼nlerin kim veya kimlere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenemediÄŸi, ihale evrakÄ± Ã¼zerinde oynama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

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22 MÄ°LYON 780 BÄ°N TL

Belediyelerde mÃ¼lkiye mÃ¼fettiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SoruÅŸturma konusu yÃ¶ntemle DHKP/C silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aktarÄ±lan paranÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼z kuru itibariyle 22 milyon 780 bin TL olduÄŸu iddia edildi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

KILIÃ‡ MAÄžDUR SARIGÃœL TANIK

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, Maltepe eski Belediye baÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±Ã§ maÄŸdur, ÅžiÅŸli eski Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Emir SarÄ±gÃ¼l ise tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla dÃ¼n 11.00 sÄ±ralarÄ±nda ifade vermek Ã¼zere Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±â€™na gitti. SarÄ±gÃ¼l ve KÄ±lÄ±Ã§ ifade verdikten sonra adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

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EÅžZAMANLIÂ OPERASYON

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, SarÄ±yer ve ÅžiÅŸli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ä°KOM iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren 2 ÅŸÃ¼pheli, DÄ°H ve Kazova Tekstil iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren 12 ÅŸÃ¼pheli, AtaÅŸehir Belediyesiâ€™nden 3, Maltepe Belediyesiâ€™nden 5, SarÄ±yer Belediyesiâ€™nden 8 ve ÅžiÅŸli Belediyesiâ€™nden 8 olmak Ã¼zere toplamda 38 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi. DÃ¼n sabah saatlerinde eÅŸzamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. 34 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden 2â€™sinin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer 2â€™sinin ise cezaevinde olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda eski SarÄ±yer Belediye BaÅŸkanÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ GenÃ§â€™in de olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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Â TANIK OLARAK Ä°FADE VERDÄ°LER

AynÄ± zamanda, soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±Ã§ maÄŸdur, eski ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Hayri Ä°nÃ¶nÃ¼ ve eski ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Emir SarÄ±gÃ¼l tanÄ±k sÄ±fatlarÄ±yla ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±Ã§, Ä°nÃ¶nÃ¼ ve SarÄ±gÃ¼l adliyeye gelerek tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifade verdi.

Ã–ZGÃœR Ã‡ELÄ°K Ä°FADE VERDÄ°

CUMHURÄ°YET Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã‡elik, â€˜polise mukavemetâ€™ ve â€˜ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunuâ€™na muhalefetâ€™ suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade verdi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 31 Ocakâ€™ta Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun ifade vermek Ã¼zere geldiÄŸi Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan kalabalÄ±ktan bazÄ± kiÅŸilerin polise mukavemet ettiÄŸi gerekÃ§esiyle soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã‡elik de ifadeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Ã‡elik, ifade vermek Ã¼zere dÃ¼n sabah Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±â€™na giderek yaklaÅŸÄ±k 1 saat ifade verdi.Â Â