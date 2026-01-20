×
CHP’li 2 eski başkana ‘teröre finans’ hapsi

CHP’li 2 eski başkana ‘teröre finans’ hapsi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 07:00

TERÖR örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 7.5 yıl, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü 6’şar yıl 3’er ay, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Genç’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda örgüte finans sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturmada, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen Genç, İnönü, Sarıgül, Morsümbül ile eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der’in aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında ‘terörizme finansman sağlamak’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

 

