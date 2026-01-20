CHP’li 2 eski başkana ‘teröre finans’ hapsi

Haberin Devamı

Genç’in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda örgüte finans sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturmada, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen Genç, İnönü, Sarıgül, Morsümbül ile eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der’in aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında ‘terörizme finansman sağlamak’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.